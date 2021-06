Grave incidente stradale vicino al Santuario di Pompei

Spaventoso incidente stradale a pochi passi dal Santuario di Pompei. Ferita una donna in maniera grave ma, per fortuna, non in pericolo di vita. Provvidenziale è stato l'intervento tempestivo degli agenti municipali, agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli, che hanno messo in sicurezza la donna, che giaceva al centro della carreggiata priva di sensi, in attesa dell'ambulanza. La signora, infatti, ha rischiato di essere investita dalle auto in transito. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro stradale che si è verificato in via Colle San Bartolomeo poco dopo le 18.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Napoli, l'inseguimento finisce con uno scontro frontale: due... PORDENONE Si ribalta con il muletto in fabbrica a Pordenone, muore operaio di...

La 53enne, di Somma Vesuviana, viaggiava in sella ad uno scooter guidato dal marito. Entrambi indossavano il casco, elemento che, secondo i medici, è stato fondamentale per la salvezza della donna. Dalla scena raccapricciante dell'incidente, in cui si vede lo scooter sotto le ruote della Fiat coinvolta nel sinistro, si è pensato al peggio. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia, alla 53enne è stato diagnosticato un trauma cranico.