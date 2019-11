Ponticelli, blitz alle case popolari: arrestato un pusher

Gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il complesso di case popolari di via Vera Lombardi dove hanno notato una persona cedere ad un automobilista una bustina in cambio di soldi. I poliziotti hanno bloccato l’uomo che ha tentato di disfarsi di un sacchetto contenente 6 stecche di hashish del peso di circa 35 grammi, e 6 bustine di marijuana del peso di 6 grammi. L.G., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ultimo aggiornamento: 19:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA