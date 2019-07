Violenza sulle donne, indagini più veloci e pene più pesanti in casi di violenza sessuale e stalking ma anche nuovi reati come quello di revenge porn, sfregi al viso e lo stop ai...

«Non se ne è andato solo Luciano, ma anche una parte della nostra vita. Tante feste, tante cene, tante telefonate...tante cose insieme condivise. Non era un personaggio. Io ne ho visti...

Una 22enne si è lanciata dal settimo piano della palazzina in cui abitava in via Fedro, a Mergellina. La donna, morta sul colpo, si trovava sul terrazzo di casa a prendere il sole quando...