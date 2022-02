Portici, sorpreso mentre spacciava hashish: denunciato pusher 15enne

Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso i giardinetti pubblici di largo Arso a Portici un persona che ha consegnato una banconota ad un ragazzo ricevendo in cambio qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 6,4 grammi, 350euro e un coltello con la lama della lunghezza di 11cm; inoltre, hanno controllato l'appartamento del giovane dove hanno rinvenuto altre 25 stecche della stessa sostanza per 33 grammi circa, una carabina ad aria compressa, uno sfollagente, altri 6 coltelli con lame lunghe dai 9 ai 12cm e materiale per il confezionamento della droga.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, aggrediscono gli agenti durante un controllo: arrestati due... LA CAMORRA Le edicole votive della camorra: maxi sequestro al clan... IL VANDALISMO Atti vandalici in una scuola di Pomigliano, urine sui pavimenti:...

Infine, gli operatori, poco distante, hanno rintracciato l’acquirente trovandolo in possesso di una stecca di hashish. Un 15enne di San Giorgio a Cremano è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e per porto e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.