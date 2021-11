Posillipo, casa da un milione di euro: la vendita svela le truffe sugli immobili

L'indagine prende spunto dalla vendita di un lussuoso appartamento nel quartiere napoletano di Posillipo, dal valore di oltre un milione di euro. È così che viene a galla un «articolato sistema truffaldino». Si ipotizza la formazione di falsi atti notarili e il reimpiego dei proventi delle attività illecite: i reati vanno dalla truffa alla sostituzione di persona, cui si aggiunge il falso materiale e ideologico, la ricettazione, il trasferimento fraudolento di valori e auto- riciclaggio. Le compravendite al centro dell'inchiesta sono otto, concentrate tra la fine del 2020 e il primo semestre del 2021. In cella due napoletani: un 38enne e un 58enne già recluso per analoghi reati nel carcere di Vibo Valencia. In azione la Guardia di Finanza.

