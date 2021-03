Pozzuoli, aggredisce comandante della polizia locale: 45enne arrestato

Aggredisce un agente, un ufficiale e il comandante della Polizia municipale durante un controllo per l'osservanza delle misure anti Covid. È successo a Pozzuoli, dove un 45enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si terrà domani. Silvia Mignone, comandante della Polizia municipale di Pozzuoli, è ricorsa alle cure mediche in ospedale poiché leggermente ferita a seguito della colluttazione.

Il fatto è avvenuto ieri mattina sul belvedere San Gennaro, dove un uomo e una donna, fermi in auto a parlare tra loro, sono stati avvicinati dagli agenti della municipale. I due, entrambi 45enni e residenti a Quarto, erano giunti sul posto con due veicoli differenti e non avevano alcuna motivazione valida per trovarsi in quel luogo.

La pattuglia intervenuta ha poi verificato che non erano nemmeno in regola con i documenti di guida e uno dei due veicoli non era stato sottoposto a revisione periodica. Alla contestazione degli illeciti, i due hanno prima oltraggiato poi aggredito gli agenti e il comandante, i quali dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarli e a condurre l'uomo al Comando di via Luciano.

