In via Verga a Monteruscello, tra i clienti di un bar, c'è anche un 51enne puteolano intenzionato a consumare senza pagare il conto. In stato di agitazione, si è presentato al titolare gli ha immediatamente puntato contro un coltello per ottenere una birra e un caffè. Ma l'uomo alla cassa ha allertato il 112 e i carabinieri hanno provveduto all'arresto per tentata estorsione e porto ingiustificato di armi.