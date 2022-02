Abusivismo edilizio, sequestro nel parco dei Monti Lattari

Abusivismo edilizio nel parco dei Monti Lattari, scattano tre denunce. La prima nei confronti del proprietario di un terreno in Via Paipo, le altre due indirizzate a un imprenditore edile di Pimonte e a un architetto di Amalfi. Nell'area vincolata paesaggisticamente, i tre avevano realizzato una cisterna di circa 50 metri quadrati destinata a raccogliere le acque piovane. Ognuno con ruoli specifici aveva commissionato, finanziato, progettato e costruito anche un locale di circa 250 metri quadrati, in legno, e ricoperto da lamiere di zinco. L’area e le costruzioni sono state sequestrate dai carabinieri di Agerola.





