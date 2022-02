Arzano, in sei denunciati per occupazione abusiva di abitazioni: quattro sono donne

I carabinieri della tenenza di Arzano hanno denunciato a piede libero sei persone per occupazione abusiva e invasione abusiva. Le abitazioni prese di mira, di proprietà dell'acer - agenzia campana per l'edilizia residenziale -, si trovano in via Cristoforo Colombo, nel rione 167.

I denunciati sono due uomini già noti alle forze dell'ordine e quattro donne incensurate tra i 24 e i 38 anni, madri di bimbi piccoli, mandate in avanscoperta secondo quanto previsto dal piano criminale utilizzato per le occupazioni abusive. Tra i sei figura un 33enne già noto alle forze dell'ordine che, nonostante fosse residente nella stessa strada, ha deciso di occupare un altro appartamento poco distante. Gli abusivi sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si trovavano all'interno degli appartamenti.