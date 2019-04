Volto coperto e pistola in pugno, così la gang dei giovanissimi rapinava i distributori di carburanti

Giovedì 18 Aprile 2019, 17:32

In sella a uno scooter senza targa rubato a una 40enne e con i volti travisati da passamontagna e pistole in pugno, due giovanissimi di Pianura e un 17enne di Quarto hanno rapinato il dipendente di un distributore di carburante di via Solfatara costringendolo a consegnare l’incasso giornaliero (125 euro) e, contemporaneamente, hanno tentato di rapinare del portafogli un cliente puntandogli la pistola alla tempia. Allertati dalla segnalazione al 112 di un passante, i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Pozzuoli si sono messi al loro inseguimento finché, dopo un chilometro, nei pressi di una rotonda, i tre hanno perso il controllo dello scooter e sono caduti.Il minorenne è stato bloccato, gli altri due sono fuggiti a piedi ma sono stati rintracciati dopo pochi minuti in un cantiere per un nuovo tunnel in via Fascione: uno si era nascosto in un buco nel cemento, l'altro era uscito dall’altro lato del cantiere ed è stato bloccato mentre camminava con fare indifferente. Addosso avevano ancora il bottino, poi restituito all’avente diritto.