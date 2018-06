Pozzuoli, due minoennri rapinano anziano di 15 euro alle Poste: arrestati

Sabato 2 Giugno 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 11:26

Erano poco più delle 7 del mattino quando un anziano signore di Giugliano era in fila fuori dall’ufficio postale di piazza San Massimo. All’improvviso alle sue spalle sono arrivati in sella a uno scooter 2 ragazzi: lo hanno minacciando con una pistola giocattolo senza il tappo rosso, terrorizzato e poi rapinato di 15 euro, dopo di che sono fuggiti. Mentre fuggivano era già arrivata, però, la richiesta d’aiuto al 112. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pozzuoli, già di pattuglia sul territorio, hanno raccolto la segnalazione della centrale operativa e hanno bloccato i due giovani malviventi mentre fuggivano a bordo dello scooter verso Monteruscello.Fermati i due, i militari li hanno identificati come i responsabili della rapina avvenuta poco prima e arrestati. Sono entrambi di Pozzuoli: uno ha 16 anni ed è incensurato, l’altro ne ha 15 ed è già noto alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere di rapina aggravata e ricettazione in concorso, poiché lo scooter che utilizzavano è risultato provento di furto.Dopo le formalità i due giovani sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza dei colli aminei. Posti sotto sequestro la pistola, uno scaldacollo, un casco, 2 berretti e 2 kefiah usati per coprire il viso.La refurtiva è stata recuperata e restituita al malcapitato.