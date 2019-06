Linea 2 metrò, rubati i cavi di rame: treni in ritardo e disagi per i pendolari

Venerdì 7 Giugno 2019, 21:10

E' stato un pomeriggio di grandi disagi per i pendolari della linea 2 della Metropolitana da Villa Literno a Napoli San Giovanni-Barra. Infatti, dalle ore 17,30 la circolazione ferroviaria è stata rallentata per un problema tecnico nella zona di Pozzuoli provocato da un furto di cavi di rame da parte di ignoti su cui stanno indagando la Polizia Ferroviaria e i Carabinieri. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 40 minuti, mentre otto regionali sono stati cancellati e sette limitati nel percorso. Solo dopo le ore 20 è stato ripristinato il regolare traffico ferroviario sull'intera linea.