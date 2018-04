Minaccia la compagna con il cric davanti ai figli piccoli: arrestato uomo violento nel Napoletano

Martedì 24 Aprile 2018, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 18:34

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un uomo di 25 anni di Pozzuoli per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione della sala operativa per una lite in famiglia in via Comunale Vecchia. Giunti sul posto, hanno trovato una donna, vittima del suo compagno che, in presenza della madre, della sorella e dei piccoli figli, l’aveva minacciata e senza esitazione aveva impugnato un cric colpendo più volte la porta di casa. Tali comportamenti violenti erano da tempo reiterati dall’uomo nei confronti della compagna.I poliziotti hanno dato inizio alle ricerche dell’uomo e poco dopo sono riusciti a intercettarlo e a bloccarlo a bordo della sua autovettura, una Toyota Yaris. Nell'auto sono stati ritrovati il cric usato poco prima per danneggiare la porta dell’appartamento, un girabacchino e una mazza da baseball in legno.