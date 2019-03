Pozzuoli, movida caos: daspo ai parcheggiatori e multe per la musica a tutto volume

Martedì 26 Marzo 2019, 14:51

Lotta ai parcheggiatori abusivi che nei fine settimana affollano le aree della movida flegrea. La polizia municipale di Pozzuoli per contrastare il crescente fenomeno degli 'abusivì ha emesso sei «daspo» ed elevato 12 verbali di contravvenzione per violazione del codice della strada. Nell'operazione, per cogliere gli abusivi nell'esercizio della loro illecita attività, i vertici della municipale hanno utilizzato anche pattuglie in borghese. Sequestrati i proventi dell'attività.Per sei posteggiatori è scattato l'ordine di allontanamento immediato per 48 ore, così come previsto dal Decreto Sicurezza. Nel corso dell'operazione sono state controllate anche le emissioni acustiche di locali del centro storico: per tre di questi sono scattati verbali per musica alta dopo la mezzanotte. Una sanzione amministrativa per violazione del regolamento acustico è stata comminata ad una discoteca della zona alta di Pozzuoli che continuava ad emettere musica ad alto volume dopo le tre.Cinque multe per occupazione abusiva di suolo pubblico sono state, infine, inflitte ai titolari di ristoranti e bar del centro storico. «L'impegno per contrastare l'odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi non è mai mancato: tutto quanto è nelle nostre possibilità e che le attuali norme ci permettono di fare lo facciamo. Stesso discorso vale per la musica alta: c'è un regolamento e chi non lo rispetta va sanzionato», ha sottolineato il sindaco, Vincenzo Figliolia.