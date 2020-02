Ottantenne realizza un campo di calcetto contro il degrado nel Napoletano

Ultimo aggiornamento: 11:42

Ha superato l'ottantina, il signorresidente ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli, nei Campi Flegrei; ciononostante, mostrando forza e determinazione, giorno dopo giorno, ha realizzato un campo di calcetto con tanto di porte, laddove fino a qualche settimana fa insistevano soltanto rovi ed erbacce.Realizzato in un'area in abbandono, accanto all'ex convitto delle Monachelle, il campetto, che misura circa 20 metri x 15, servirà alle attività sportive dei giovani del quartiere e non solo; dice orgoglioso il signor Franco. Il comitato,da anni attivo per la qualificazione dell'area, in forte stato di abbandono, a marzo 2018, ha realizzato anche una biblioteca Popolare.