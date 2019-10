Il sindaco di Pozzuoli: «Pierluigi, eroe dei nostri giorni»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 21:32

«Chi sceglie di servire lo Stato è un eroe dei giorni nostri che con spirito di abnegazione porta avanti una missione a difesa della collettività. Tutta la mia vicinanza alla famiglia di Pierluigi e a quella del collega a cui barbaramente è stata strappata la vita da bastardi criminali. La città di Pozzuoli, la Giunta ed il Consiglio comunale si uniscono in queste ore di dolore. Un caro abbraccio a Pasquale, papà di Pierluigi, per tempo al servizio della città presso il commissariato di Pozzuoli. Nel giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino». Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dopo aver appreso della tragica morte dell'agente scelto di polizia Pierluigi Rotta, originario della città flegrea e in servizio presso la Questura di Trieste, dove oggi pomeriggio è avvenuta la sparatoria nella quale sono morti due poliziotti.