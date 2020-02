Sassaiola contro bus Ctp nel Napoletano: vetro rotto e autista salvo per miracolo

È salvo per miracolo l'autista che ieri sera intorno alle ore 21 si trovava sul bus della linea P11 della Ctp in piazza Bovio a Monterusciello. Il mezzo era fermo al capolinea nell'attesa che arrivasse l'orario per poter iniziare la corsa attraversare Arco Felice e giungere sul porto di Pozzuoli.

L'autista era all'interno del bus quando ad un certo punto è stato fatto oggetto di una fitta sassaiola. Un vetro si è rotto e un altro si è completamente crepato, l'autista è salvo per miracolo perché poteva essere colpito da un sasso oltre che dal vetro in frantumi. Per lui per fortuna solo un grandissimo spavento. Il mezzo successivamente ha dovuto sospendere la corsa facendo ritorno al deposito di Pozzuoli per essere riparato.

Ultimo aggiornamento: 08:08

