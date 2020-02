Una donna di 69 anni è stata aggredita e scippata appena scesa dalla bus della linea urbana ad Ariano Irpino. È accaduto in serata in località Piano di Zona. La 69enne è stata colta alle spalle da due persone che l'hanno scaraventata a terra e l'hanno derubata della borsa. I due con il volto coperto da un cappuccio sono poi fuggiti via. La vittima dell'aggressione ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per lei fortunatamente solo qualche ferita lieve. Indagano gli agenti del commissariato di polizia del posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA