Benevento, arriva il «corteo della liberazione» targato Anpi: viaggio tra riflessioni e spettacoli

Il comitato provinciale dell'Anpi di Benevento, con le sue sezioni locali, si prepara a celebrare il 25 aprile, la Festa della liberazione dall'oppressione nazifascista. Numerose, già in questo mese di aprile, le iniziative che l'associazione ha tenuto nel capoluogo e in provincia, con particolare attenzione agli incontri nelle scuole con le giovani generazioni. Ancora domani sono previste, oltre a altri incontri in mattinata nelle scuole, due iniziative pomeridiane. Alle 17.15 la sezione di Benevento onorerà la memoria della partigiana Maria Penna deponendo dei fiori presso la targa situata nei pressi dello stadio comunale «Ciro Vigorito». Alle 18, invece, in collaborazione con la libreria Ubik, una riflessione su donne e resistenza a partire dal romanzo «Dalla parte di Lei» di Alba De Céspedes. Giovedì 25 sarà, come da tradizione, una giornata di memoria e di impegno con il tradizionale corteo che sfilerà lungo il centralissimo corso Garibaldi. Attesa una manifestazione unitaria e plurale, che porterà a sfilare per il corso del capoluogo associazioni, sindacati, partiti politici, cittadine e cittadini accomunati dallo spirito antifascista «che è alla base - si legge in una nota dell'Anpi - della nostra Repubblica e della sua Costituzione».

Al termine del corteo gli interventi saranno chiusi dal presidente provinciale Amerigo Ciervo. In serata conclusione all'auditorium Spina Verde «Tanga» dove, a partire dalle 20, andrà in scena lo spettacolo «Nilde e le altre», scritto da Alda Parrella, regia di Linda Ocone.

Lo spettacolo è prodotto dall'associazione culturale Tecla, in collaborazione con Letture e Culture Aps e patrocinato dall'Anpi di Benevento.