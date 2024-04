Prevenzione, open days contro i tumori al seno

Asl, ancora due giorni speciali di open day dedicato alla prevenzione del cancro al seno. L'evento è gratuito ed è rivolto alle cittadine residenti nei comuni del Fortore di età compresa tra 50 e 69 anni; si terrà nei giorni 29 aprile e 9 maggio prossimi, dalle 9.30 alle16.30, presso il Poliambulatorio situato in via Costa a San Bartolomeo in Galdo.

«La salute delle donne è una priorità - dichiara il direttore generale Gennaro Volpe - ed in considerazione dell’elevato numero di adesioni all’ultima iniziativa che ha rivelato diversi casi di lesioni da approfondire, abbiamo voluto dare una nuova opportunità alle persone residenti del Distretto Alto Sannio Fortore, di sottoporsi gratuitamente a un controllo mammografico, quale primo e più importante strumento nella lotta contro il cancro al seno.

Invitiamo, pertanto, le donne della nostra comunità ad aderire e a prendersi cura della propria salute».

Lo screening mammografico, ricorda il manager, è un modo efficace per individuare precocemente eventuali anomalie e affrontarle nel modo più tempestivo e appropriato possibile.