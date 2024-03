Stabilizzazione di 6 precari, la Cisl promuove l'Asl

Asl, la segretaria generale della Cisl Irpinia Sannio Sonia Petrucciani e il capo dipartimento della sanità pubblica di Benevento Eleonora Tiso plaudono all'avvio della procedura per la stabilizzazione lavorativa a tempo indeterminato di 5 assistenti sociali e un operatore tecnico specializzato autista di ambulanza.

Al direttore generale dell'azienda sanitaria Gennaro Volpe vengono riconosciute «sensibilità e concretezza sia nell’attuare politiche di potenziamento del servizio sanitario locale, che nel favorire un incremento occupazionale in seno all’azienda».

E le rappresentanti della Cisl si dicono orgogliose «di aver concorso alla profilata stabilizzazione del personale in coerenza con il piano di fabbisogno aziendale, preservando posti di lavoro e garantendo continuità nei servizi essenziali per la salute pubblica».



L’auspicio del sindacaro è che il medesimo iter «possa esser seguito anche per il reclutamento degli operatori socio sanitari, lavoratori in regime di prorogatio da almeno 42 mesi e che contribuiscono, nonostante la precarietà, a tenere in piedi il sistema sanitario locale. L’impegno della nostra sigla sindacale è, e sempre sarà, di affiancare la parte datoriale con il comune obiettivo di migliorare le condizioni lavorative della sanità, con tutti i benefici derivanti sia per gli operatori che per la salute pubblica».