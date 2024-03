Cerreto Sannita, le associazioni in prima linea per il futuro dell'Hospice

In un momento critico per il settore sanitario l’Associazione “Salute&Territorio” – guidata dal Presidente Alfredo Lavorgna – si rivolge al Direttore Generale della sanità Dott. Volpe non solo per ottenere aggiornamenti sull'Hospice di Cerreto Sannita ma anche per esprimere preoccupazioni riguardo alla recente decisione di demedicalizzare le ambulanze sul territorio. Lo scorso dicembre, durante un incontro significativo, sono state fatte promesse sul rapido avvio dell'Hospice che rappresenta una struttura vitale per la comunità locale.

L'associazione chiede chiarezza al Dott.

Se ne discuterà il 9 marzo ore 10 a Cerreto Sannita in un incontro pubblico al quale parteciperanno addetti ai lavori, cittadini e istituzioni. Si sottolinea l'importanza di mantenere standard elevati nei servizi sanitari locali. L’Associazione “Salute&Territorio” agisce come portavoce delle preoccupazioni della comunità, mettendo in luce l'urgenza di risposte e azioni concrete. Chiediamo informazioni dettagliate sui progressi dell'Hospice e chiarimenti sulla demedicalizzazione delle ambulanze. La trasparenza è considerata essenziale in un periodo in cui la fiducia nella gestione della sanità pubblica è fondamentale per il benessere della comunità.

La collaborazione tra l'Associazione “Salute&Territorio” e le autorità sanitarie locali è vista come cruciale per garantire servizi sanitari di qualità e per affrontare le sfide emergenti in un contesto sanitario in evoluzione. La risposta del Dott. Volpe sarà fondamentale per dissipare incertezze e rafforzare la fiducia della comunità nella gestione della salute pubblica.