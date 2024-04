25 aprile a Napoli, cerimonie commemorative a Posillipo e a piazza Carità: presente anche il prefetto di Bari

Il 25 aprile il prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e delle Associazioni combattentistiche e d'arma, parteciperà alle manifestazioni celebrative del 79esimo anniversario della Liberazione.

Le celebrazioni si articoleranno in due distinte cerimonie di deposizione di corone ai caduti secondo il seguente programma.

In particolare, secondo quanto si legge in una nota, alle ore 10.15 al Mausoleo di Posillipo, Sacrario ai Caduti, e alle ore 11.15 in Piazza Carità, al Monumento a Salvo D'Acquisto.