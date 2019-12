Il cuore di Napoli e del San Carlo: pranzo di Natale in Galleria Umberto per i meno fortunati

Anche quest’anno il Teatro di San Carlo dedica ai senzatetto e ai più bisognosi il tradizionale Pranzo di Natale. Martedì 17 dicembre alle ore 12,30 per la prima volta il San Carlo uscirà dalle proprie mura per accogliere i meno fortunati in Galleria Umberto I dando vita a una iniziativa all’insegna della condivisione e della solidarietà.



Il Pranzo è realizzato anche grazie alla collaborazione con la Caritas e con i ristoratori della zona. Come ogni anno i dipendenti del Lirico saranno volontariamente a disposizione per accogliere e servire gli ospiti, mentre gli artisti del Coro, diretti da Gea Garatti Ansini, regaleranno un momento di musica e gioia.



« Siamo lieti di poter ancora una volta incontrare quelle persone meno fortunate e condividere con loro un momento di serenità – afferma la sovrintendente Rosanna Purchia – occasione quest’anno ancor più speciale perché usciremo fuori dal Teatro andando incontro alla città, a testimonianza dell’impegno per il sociale che il San Carlo mette in campo quotidianamente sul territorio, anche grazie ai partner che di anno in anno ci hanno accompagnati in questo progetto » . © RIPRODUZIONE RISERVATA