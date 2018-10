CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Ottobre 2018, 08:37

«Dai giorni dell'incendio abbiamo fatto tanti passi avanti. In tempi record siamo riusciti a preparare i progetti sulla rete sentieristica del Parco Vesuvio, tre dei quali sono già cantierabili. Oggi il Grande Progetto Vesuvio è una realtà ed è la risposta più concreta che può essere data a quel periodo bruttissimo per l'area protetta». Agostino Casillo è il presidente del Parco nazionale del Vesuvio dal 2016: quando scoppiarono i roghi si era insediato da appena un anno e si trovò a fronteggiare, insieme ad altri, un'emergenza spaventosa.«Credo sia prematuro commentare l'indagine, ritengo però che mai come stavolta bisogna avere piena fiducia nella magistratura e nel suo operato. Il procuratore Nunzio Fragliasso è venuto ad Ottaviano, alla presentazione del master plan del Grande Progetto Vesuvio: lo considero un atto di stima nei confronti del nostro lavoro, per noi è sempre un onore ospitarlo».«Posso solo dire che io quei giorni chiamai tutti. Tutte le istituzioni, una ad una. Chiesi loro di impegnarsi al massimo affinché venisse tutelato un patrimonio naturalistico inestimabile, certamente tra i più importanti d'Italia. Se qualcuno non ha dato il massimo, lo valuterà la magistratura».