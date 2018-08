Il costone di Procida si sbriciola: nuovo crollo ​sulla spiaggia della Chiaia

Domenica 26 Agosto 2018, 13:47

PROCIDA - Nuovo crollo sulla spiaggia della Chiaia a Procida. Nella notte uno smottamento del costone tufaceo ha riversato sull’arenile pietre e terreno. La zona interessata, questa volta, riguarda la parete tufacea posta a sinistra dello scalone da cui si accede alla spiaggia. La zona da tempo è interdetta alla balneazione, sosta e transito. Sul posto si sono portati gli uomini della Guardia Costiera. Anche il sindaco Dino Ambrosino è presente sull’arenile per rendersi conto della situazione. Il primo cittadino rinnova l’appello: «Servono fondi per finanziare i progetti presentati alla Regione per il consolidamento del costone».Intanto sono proseguiti per tutta la notte i lavori di messa in scurezza del costone franato sabato scorso, sotto la strada di Pizzaco che conduce a via Raia. Sono impegnati i vigili del fuoco del gruppo operativo di Napoli, insieme al gruppo dei volontari della Protezione Civile procidana, guidata da Antonio Meglio.