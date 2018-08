Campania d'argilla, a rischio il 72% dei Comuni: «Serve un miliardo per la messa in sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Agosto 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'unica landa davvero sicura per i bagnanti è il Casertano. Qui, con i suoi litorali sabbiosi chilometrici verso l'orizzonte e spiagge ogni anno sempre più erose dalle maree dell'inquinamento, non ci sono rocce che cadono. Per il resto, in Campania quasi il 70 delle coste - comprese quelle delle isole - è a rischio di crolli. Come quello che ieri alla Chiaia di Procida stava per uccidere tre ragazzi.Ma l'allarme cresce, se si pensa che servirebbe almeno un miliardo di euro per mettere in sicurezza il territorio, mentre il governo fa fatica a sbloccare progetti per 150 milioni. Intanto, concetti come prevenzione, messa in sicurezza, pianificazione degli interventi restano virtuali, sulla carta. Racconta al riguardo Franco Ortolani, autorevole geologo e adesso senatore dei Cinquestelle: «Di concreto si fa poco. Si aspetta la mareggiata, qualcuno chiede soldi, ma poi alla fine si installano solo le barriere o i cartelli di divieto di balneazione. Non sapete quante rocce crollano d'inverno, ma soltanto d'estate fanno notizia».