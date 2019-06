Mercoledì 12 Giugno 2019, 16:19

Prodotti alimentari senza etichettatura e tracciabilità degli alimenti e posti in vendita oltre la data di scadenza. 23 kg di prodotti etnici sono stati sequestrati da Carabinieri Forestali della stazione Parco di Boscoreale ,guidati dal comandante Alfonso De Prisco, in un minimarket nel comune di Terzigno. Il sequestro è avvenuto per violazione ai regolamenti comunitari intema di tracciabilità ed etichettatura. Qui i militari hanno anche rinvenuto oltre 100 confezioni di alimenti di diverse tipologia di prodotti deperibili posti in vendita oltre la data di scadenza. Al titolare del market, un 40enne del posto, sono state contestate sanzioni per quasi 7mila euro, oltre al sequestro dei prodotti.