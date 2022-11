Pusher arrestato nella 219: sequestrato crack e cocaina

Pusher in manette nella "219". 23enne arrestato dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio: è stato trovato in possesso di 13 dosi di crack, 2 di cocaina, 6 stecchette di hashish. In tasca anche 115 euro ritenuti provento illecito. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.