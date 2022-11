Festa di Halloween in discoteca: 1000 sgomberati dai carabinieri

Mille in una discoteca per la festa di Halloween anziché 450, più del doppio del numero massimo consentito. Il tutto a Pollena Trocchia, dove sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto sgomberare e solo dopo qualche ora sono riusciti a ristabilire l’ordine in strada. L’amministratore della società, un 39enne di Cercola, è stato denunciato: avviato l’iter per chiusura dell’attività.