L. C., una 44enne qualianese, era dal parrucchiere per una piega, quando i carabinieri della stazione locale l'hanno arrestata. Era ricercata da 6 mesi.

La donna, già ai domiciliari, aveva violato la misura di sicurezza e, per sei mesi si era sottratta alle ricerche delle forze dell'ordine.

Una volta rintracciata e, prima che potesse terminare il trattamento di bellezza, la donna è finita in manette ed è stata tradotta al carcere di Pozzuoli.