Scintille e fumo sul treno, paura tra i passeggeri della Circumflegrea nel Napoletano

Fumo e qualche scintilla sul treno 5071 della Circumflegrea, delle ore 7,03 in partenza da Licola per Montesanto, questa mattina intorno alle ore 7,30 mentre il convoglio viaggiava tra le stazioni di Quarto e Quarto Centro.



Sembra, secondo quanto finora accertato daiche si sia surriscaldato il compressore del treno che ha provocato poi il fumo. Per precauzione i passeggeri, che hanno avuto paura, sono stati fatti scendere dal convoglio nell'attesa dell'arrivo di un nuovo treno, mentre, quello andato in avaria è stato portato in deposito per le opportune verifiche.

