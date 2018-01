CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 11:06

Prima i computer, ora gli schermi, tutto il quadro elettrico e i radiatori. Ma qualche mese fa avevano portato via persino i cavi dell'elettricità. I ladri sono tornati al liceo scientifico «Renato Caccioppoli» di Poggioreale, per la quinta volta nel giro di pochi mesi. Hanno approfittato delle ferie natalizie, consapevoli che nessuno li avrebbe scoperti mentre frugavano tra le aule e smontavano le attrezzature e, dopo, mentre caricavano la refurtiva. Forse, prima di entrare in azione, hanno anche effettuato un sopralluogo per verificare che i sistemi di sorveglianza potessero essere agevolmente aggirati.Giusto qualche verifica, quanto basta per appurare che il sistema di videosorveglianza installato nella scuola non funziona. La dirigente scolastica, Roberta Tagliaferro, parla di situazione ormai insostenibile. «È impossibile fare scuola in queste condizioni dice con amarezza rivolgiamo un appello alle istituzioni per garantire una guardiania fissa a tutela degli strumenti che l'Unione Europea mette a nostra disposizione. Noi comunque andremo avanti e non ci fermeremo, continuando a fornire un servizio di qualità in una zona oggettivamente difficile e pur in condizioni proibitive».I ladri, questa volta, hanno scassinato il cancello e il portone di ingresso e hanno portato via una ventina di radiatori nuovi, 36 computer tra fissi e portatili, 4 maxi schermi e tutto il quadro elettrico. Il furto è stato scoperto ieri mattina da uno dei custodi. Gran parte della strumentazione, come ricorda la dirigente, fa parte di quella arrivata nelle scuole grazie ai fondi europei, quelli che hanno trasformato gli istituti scolastici nel nuovo Eldorado di bande di ladri specializzati. Tutti prodotti tecnologici nuovi, facilmente piazzabili sul mercato nero della ricettazione e per questo ancora più appetibili.