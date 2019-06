Sabato 15 Giugno 2019, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periferie invase dai rifiuti nelle zone a ridosso tra i comuni di Marano e Quarto. “Anche stanotte – tuonano i residenti al confine con Quarto – gli operatori non ha provveduto alla regolare raccolta sul nostro territorio”. Le zone interessate ai disagi sono diverse: via Pendine-Casalanno, via Viticaglia, via Moro, via Castel Belvedere, via Campana e via De Gasperi e via Bachelet. Non solo disservizi e inciviltà (in alcune zone i residenti non rispettano le modalità del calendario di conferimento), ma anche problematiche negli stir della provincia che si ripercuotono, inevitabilmente, anche sulle operazioni di raccolta dei rifiuti.