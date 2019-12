Bomba carta contro la gioielleria, l'ombra del racket a San Giorgio a Cremano

L’ombra del racket torna ad abbattersi su San Giorgio a Cremano, nei giorni più caldi per le richieste di estorsione, quelli delle festività. Una bomba carta è stata fatta esplodere questa notte davanti alla vetrina della gioielleria Mariarosaria Esposito in corso Umberto 1. I cittadini hanno sentito un forte boato alle 2.15 di notte. Allertati dalla telefonata di un cittadino sono accorsi sul posto i carabinieri della locale stazione che ora indagano sul raid e non escludono alcuna pista. Secondo le prime informazioni i danni sarebbero lievi anche perché il negozio è dotato di porta blindata.

Non è esclusa alcuna pista dagli inquirenti, nemmeno quella del racket: il clan che controlla la zona è quello dei Mazzarella-D’Amico, ma non è escluso che possa essere opera di cani sciolti. A luglio la stessa gioielleria ha subito un furto, ignoti si sono introdotti nel negozio portando via gioielli per 90mila euro. Diversi i raid con le bombe carta a San Giorgio negli ultimi mesi, davanti ad una palestra, ad un negozio di bici e ad agosto davanti alla stazione della Circum.

