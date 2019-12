Fiamme in un negozio di casalinghi e detersivi. È accaduto questa notte a Monteforte Irpino, in via Nazionale Alvanella. L'incendio ha interessato l'ingresso dell'esercizio commerciale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini, soprattutto per verificare l'origine del rogo.

Immediato anche l'arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero al resto della struttura. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

