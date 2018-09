Ragazza seminuda e barcollante in strada al Vasto, i residenti: «Scenderemo in strada per vigilare il quartiere»

Martedì 25 Settembre 2018, 11:19

Una ragazza seminuda e barcollante che si accascia più volte alle spalle di un cassonetto dei rifiuti. Questa l’ennesima scena di degrado ripresa da un residente del Vasto affacciato al balcone. La donna – in abiti succinti e perizoma – appare in evidente stato confusionale ed incapace di rimanere in piedi. Accanto a lei cumuli di rifiuti e tanta indifferenza.“Non possiamo vivere in questo modo” dichiara il membro del comitato “Quartiere Vasto” Ciro Mauro. “C’è un continuo coprifuoco per la nostra sicurezza e quella dei nostri figli. Ma non basta. Stiamo assistendo ad una fuga dei napoletani dal quartiere. Chi può vende o fitta il proprio appartamento per andarsene. Nei prossimi giorni inizieremo a scendere in strada per vigilare e far sentire la nostra presenza. Faremo il possibile per salvare il Vasto”.