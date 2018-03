Minacce da ragazzi ubriachi e caos in strada: residenti del Vomero in rivolta

Lunedì 19 Marzo 2018, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 09:23

Ancora movida ed ancora caos all’esterno dei locali nella zona del Vomero. La denuncia arriva direttamente dai cittadini che ormai stanchi degli schiamazzi e del caos generato dai giovani all’esterno dei locali, chiedono il rispetto delle norme vigenti e che dovrebbero regolamentare lo svolgersi della “vita notturna”. A quanto pare, dai filmati girati nel corso di queste ultime settimane da alcuni membri dei comitati attivi in zona, continuano a verificarsi situazioni al limite del rispetto e della vivibilità. Auto bloccate dai giovani in fila in attesa di entrare all’interno dei locali, urla e giovani ubriachi a fine serata.Proprio in uno di questi video infatti, alcuni residenti hanno ripreso il momento in cui un ragazzo viene portato a spalla da altri amici ormai incapace di camminare perché ubriaco. Ma non solo. Minacce ai residenti e litigi tra avventori, hanno reso da tempo invivibile anche l’area limitrofa a via Aniello Falcone. «Chiediamo il rispetto delle norme e del vivere civile» fanno sapere dai comitati, «ormai la nostra quiete è un miraggio. Assistiamo sempre più spesso a situazioni che vanno oltre la normalità di un divertimento sano. Siamo sempre in allerta e non ci sentiamo più sicuri di scendere in strada dopo una certa ora. Questa ormai non è più vita».