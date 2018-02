Martedì 20 Febbraio 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 12:26

TUFINO - È scomparso da questa mattina dalla sua casa a Tufino. Ha scritto un biglietto di poche righe alla famiglia: «Non mi cercate, per favore». Ed è scattato l'allarme sui social e la contestuale denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Schiava da parte dei familiari.Benedetto Molaro, 25 anni, che lavora in un bar nella frazione di Schiava, è uscito alle 7 dalla sua sua abitazione e avrebbe preso il treno per Napoli. I carabinieri stanno cercando di ricostruire il percorso fatto da Benedetto tracciando anche il telefono cellulare che risulta spento.