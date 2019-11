Raid negli uffici del Sam (Servizio amministrativo municipale) dell’ottava Municipalità a Chiaiano: rubati circa 4mila euro, marche da bollo e carte di identità “bianche” (cioè cartacee e che si danno per coloro che hanno urgenza di partire e presentano il titolo di viaggio già acquistato in precedenza). A compiere l’amara scoperta sono stati, questa mattina, alcuni dipendenti della sede municipale di corso Chiaiano 50.



Qualcuno durante il weekend si è introdotto nei locali utilizzando una gru e sottraendo dalle due casseforti la somma di circa 4mila euro in contanti, marche da bollo e carte di identità cartacee ancora non utilizzate. Subito è scattata la denuncia al commissariato locale della polizia di Stato, che sta ancora effettuando i rilievi. L’episodio, il secondo nel giro di pochi mesi (l’ultimo si era verificato a marzo scorso), punta l’attenzione sulla necessità di sicurezza nella sede istituzionale. Come sottolinea il consigliere Amleto De Vito: “Nonostante le tante segnalazioni, alla polizia municipale e ad altri enti, di maggiori controlli e videosorveglianza nella struttura, al momento ci ritroviamo di fronte ad un altro raid.



A ciò si aggiunge la difficoltà nella gestione del lavoro per mancanza di personale, quindi per l’esasperazione dei cittadini che si sentono sempre più abbandonati e considerati di serie “B”. Oltre dunque ad assenza di controlli, denunciamo la carenza di personale per la gestione dei flussi quotidiani di utenti, dato che di conseguenza si facilitano episodi come quello accaduto l’ultimo weekend”. A sostenere la necessità di dotare gli uffici di “un sistema di telecamere che consenta di presidiare il posto” anche il presidente e il vice presidente dell’ottava Municipalità Apostolos Paipais e Salvatore Passaro, che hanno subito allertato le forze dell’ordine in seguito alla segnalazione dei dipendenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA