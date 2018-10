Raid vandalico nella Villa Comunale di Torre del Greco: teppisti rompono i vetri dell'ascensore

Lunedì 29 Ottobre 2018, 14:18

TORRE DEL GRECO - Teppisti in azione in Villa Comunale: infranti i vetri dell'ascensore. Raid vandalico all'interno del polmone verde del centro città: una gang ha devastato l'elevatore che da corso Vittorio Emanuele conduce al quartiere Sant'Anna. Completamente rotto un vetro dell'ascensore, un altro è fortemente lesionato: probabilmente il frutto di un lancio di pietre. Inoltre scritte in vernice spray imbrattano i quattro angoli della torre di vetro.«Serve la videosorveglianza, la Villa Comunale è in preda al degrado ed è in balia dei vandali: non se ne può più», si lamentano i residenti della zona. Ma la polemica riguarda anche un altro aspetto visto che l'opera, realizzata con i fondi comunitari di Piu Europa di restyling del centro storico, non è mai entrata in funzione: sulla costruzione dell'ascensore c'è anche un'inchiesta penale della Procura di Torre Annunziata che ipotizza la turbativa d'asta e abuso d'ufficio.