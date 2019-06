È finito in carcere per una rapina commessa all'ufficio postale di Trentola Ducenta il 19 agosto 2018, il 42enne Luigi Fumo, di Napoli. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Fumo, secondo gli investigatori, commise il raid mentre era gli arresti domiciliari per un'altra rapina. Il 42enne, è emerso, agì con il volto parzialmente coperto da una bandana, puntò una pistola contro il direttore e i dipendenti dello sportello, facendosi consegnare la somma di circa mille euro, e fuggì a bordo di un'auto, che è stata poi individuata grazie alle telecamere di video-sorveglianza installate in zona. Nell'abitazione del 42enne è stato sequestrata una camicia identica a quella usata durante il colpo.

Sabato 22 Giugno 2019, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA