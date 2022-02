Viaggiano a bordo di un’auto e sono armati di pistola. Verso le 20.30 rapinano in rapida successione due distributori di carburanti a Somma Vesuviana e si danno alla fuga. Li intercettano i carabinieri dopo un inseguimento, in cui i due banditi speronano più volte le gazzelle nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Inutile la corsa ad alta velocità, la loro auto si ribalta: arrestati.