Alberi caduti a Napoli l’accusa dell’ex assessore: «Qualcuno senta il richiamo della coscienza»

Martedì 30 Ottobre 2018, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre, 10:53

Maria D’Ambrosio adesso è tornata ad essere «solo» avvocato, da dieci giorni non è più nella Giunta di Palazzo San Giacomo, ha lasciato l’assessorato al verde con una lettera di dimissioni non polemica ma densa di contenuti. Ha trascorso sedici mesi cercando di dare un senso alla gestione del verde cittadino, ha vissuto l’ultimo periodo fremendo perché aveva fra le mani un preoccupante report sugli alberi del territorio comunale.Alla fine di settembre commentò proprio con il Mattino i risultati di quella ricerca dai risultati terribili: a Napoli esistono almeno 1.700 alberi con un grado di pericolo «estremo». Significa che devono essere abbattuti per evitare che crollino sulle persone: però nel bilancio del Comune sono previsti 100mila euro all’anno per l’assessorato al verde, quel denaro permette di abbatterne solo 180. Significa che occorrerebbero nove anni per eliminare il pericolo di oggi.«Di fronte al lutto per la morte di un giovane studente di 21 anni non c’è nulla da pensare, bisogna solo rispettare il dolore della famiglia».«Il report che abbiamo commentato appena un mese fa parla chiaro. In città esistono migliaia di alberi che possono rappresentare un pericolo».«Sono tutte cose che abbiamo già detto e anche commentato».«Ho presentato una lettera di dimissioni che chiarisce la mia posizione».«Io confido nell’intelligenza delle persone perciò non faccio mai polemiche né dichiarazioni furenti. Io mi auguro semplicemente che oggi, alla luce di quel che è accaduto, qualcuno nel proprio animo stia tirando qualche somma, che senta il richiamo della coscienza».«Se avessi voluto fare un nome l’avrei fatto. Chi deve raccogliere il messaggio capirà».