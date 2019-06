Reddito, operai in nero con la card in tasca: ecco i primi 5 furbetti a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 09:03

Via ai controlli per il reddito di cittadinanza e su diciotto lavoratori trovati a lavorare a nero (quasi tutti nei cantieri edili) cinque sono stati beccati con la card in tasca: tutti che avevano deciso di sommare il salario illegale al sussidio comunque insufficiente a tirare avanti. In campo è scesa la task force di cui fanno parte l'Inps, l'Ispettorato del lavoro e l'apposito nucleo dei carabinieri che, avvalendosi dell'anagrafe dell'istituto di previdenza, sono riusciti a stanare i primi furbetti del sussidio. A questi bisogna aggiungere il dipendente che prestava servizio in un negozio di frutta e verdura di Boscoreale segnalato dall'ispettorato un paio di giorni fa.LE SANZIONIOvviamente i lavoratori illegali adesso perderanno il beneficio. Ma non solo: sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e dovranno rispondere penalmente del reato commesso che potrebbe essere anche quello di truffa ai danni dello Stato. Paradossalmente, infatti, il dipendente dovrebbe dichiarare tutto il reddito anche se proveniente da un'attività irregolare. Al datore di lavoro, invece, toccherà una sanzione amministrativa, mentre l'inps non solo provvederà alla revoca del beneficio, ma tenterà il recupero del denaro già versato. Impresa non certo facile visto che si tratta generalmente di nullatenenti.«Stiamo intensificando i controlli spiega il direttore dell'Inps di Napoli, Roberto Bafundi e stiamo verificando che la rete creata tra i diversi rami dell'amministrazione sta funzionando come presidio di legalità nel territorio metropolitano». Un lavoro non da poco, quello degli 007 del reddito, visto che Napoli è la provincia italiana nella quale sono state presentate più domande. Al 7 aprile, stando ai dati del ministero, erano 78.803, più di quelle censite dall'intera Lombardia (71.310) e poco meno del 10 per cento del totale a livello nazionale. E, lo ha sottolineato il presidente dell'istituto, Pasquale Tridico, non è vero che ci sia stata una pioggia di rinunce: in tutta Italia ce ne sono state dodici di cui quattro a Napoli. Per monitorare la grande platea del reddito il ministero ha cercato di organizzare procedure più agili.