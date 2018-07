Lunedì 16 Luglio 2018, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 17:52

Spunta una piscina sul terrazzo della Reggia di Quisisana a Castellammare, ispezione dei vigili urbani questa mattina. Le foto realizzate dal sito Cronache della Campania ritraggono una piscina gonfiabile attrezzata per l'estate utilizzata da un gruppo di persone durante lo scorso week end. Palazzo Reale in attesa delle decisioni comunali è in questi mesi deserto. L'ultimo sfratto è stato quello a carico del Museo dei Burattini, e così la struttura che si trova sulla collina di Castellammare e che potrebbe ospitare la Scuola di Restauro della Soprintendenza di Pompei, è per ora uno scheletro vuoto. Ne hanno approfittato un gruppo di residenti che hanno fatto degli ampi spazi un'area estiva con tanto di lettini e prendisole. La piscina questa mattina all'arrivo dei vigili era stata già smontata, ma il sindaco di centrodestra Gaetano Cimmino promette di voler andare a fondo della vicenda. Intanto un'inchiesta interna è stata aperta dalla polizia locale per capire chi abbia montato la piscina e valutare eventuali responsabilità.