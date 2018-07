CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Luglio 2018, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 10:29

«Ritengo sia opportuno incontrare prima il mio direttore generale, Mario Forlenza, con cui ho appuntamento oggi alle 12 e poi rilasciare dichiarazioni alla stampa». Squilla a vuoto il telefono cellulare di Francesco Pignatelli, che si affida a un laconico messaggio per whatsapp per replicare alla pesanti accuse piovute sul suo capo con la denuncia del consigliere regionale del Verdi, Francesco Emilio Borrelli.Pignatelli è un chirurgo vascolare, neoprimario all'Ospedale del Mare, grazie al concorso vinto e appena concluso a Napoli est. Proviene dai ruoli della Asl Napoli 1 dove finora è stato direttore dell'unità operativa di Chirurgia vascolare presso l'ospedale dei Pellegrini. Classe 1958, studi classici al Pansini, ha studiato Medicina a Napoli all'Ateneo Vanvitelli laureandosi con il massimo dei voti per poi conseguire l'abilitazione all'attività professionale nel 1984. È iscritto all'albo dei medici e chirurghi di Napoli dal 15 aprile 1985 e si è specializzato in Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso il 26 ottobre 1989. La seconda specializzazione, in Chirurgia vascolare, arriva nel 1994 e ha poi caratterizzato gran parte della sua qualificazione professionale.