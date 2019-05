Resta incastrata tra le porte del treno: donna ferita gravemente nel Napoletano

Martedì 7 Maggio 2019, 17:39

TORRE DEL GRECO - Una donna di 35 anni di origini marocchine è rimasta gravemente ferita in un incidente verificatosi oggi alla stazione della Circumvesuviana di Via del Monte.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Capoluogo, che indagano sul sinistro verificatosi intorno alle 13, la donna è rimasta incastrata tra le porte del treno diretto a Napoli dal quale stava scendendo. Ad accorgersi della cosa un uomo presente in qualche momento alla fermata, che ha fatto di tutto per aiutare la donna, mentre a bordo alcuni passeggeri hanno fermato il convoglio azionando il freno di emergenza.La signora però è stata comunque trascinata per diverse decine di metri prima di essere «liberata». Diverse le ferite riportate dalla trentacinquenne: sul posto è arrivata un’ambulanza, con i sanitari che hanno prestato le prime cure del caso e hanno poi trasferito la cittadina straniera all’ospedale Cardarelli. Tante le ferite riportate, alcune anche gravi, ma comunque da quanto hanno appreso i militari dell’Arma la donna non risulta in pericolo di vita.I carabinieri hanno proceduto ad ascoltare il personale viaggiate al bordo del convoglio nel tentativo di capire cosa sia realmente accaduto.