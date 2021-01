Riapertura scuole, in piazza i genitori No Dad della Campania: «Riaprire subito i licei»

Non ci stanno i genitori No Dad alla decisione della Regione Campania di far slittare la ripresa della scuola. E cosi il 7 gennaio, data in cui sarebbe dovuta riprendere la didattica in presenza, si danno appuntamento sotto la sede della Regione Campania alle 14.30 per poi spostarsi in piazza Plebiscito davanti la sede della prefettura. La manifestazione è indetta dalla rete No Dad della Campania e chiama a raccolta genitori, studenti, insegnanti. Obiettivo è chiedere la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ma anche fare presente cosa non è stato fatto per garantire il diritto allo studio in questi mesi.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Zaia: «Oggi 3.151 positivi e 175 morti. Scuola, il Veneto... IL LOCKDOWN Scuola, verso riapertura lunedì 11 gennaio. Le Regioni... IL LOCKDOWN Scuola, «almeno un compagno di classe ha abbandonato a causa...

«Da quanto tempo - si legge in una nota della Rete Scuola Saperi Cura - viene sacrificato il diritto allo studio di bambini e ragazzi in nome dell'emergenza pandemica? È quasi un anno, ormai, e neanche stavolta suona la campanella. In Campania non suona neanche per i più piccoli - evudenziano - Perchè è la scuola a pagare il conto di una pessima gestione della sanità e del trasporto pubblico?». I No Dad chiedino al presidente Vincenzo De Luca e alla Regione Campania i motivi del «mancato rafforzamento del trasporto pubblico» e della mancata garanzia di «periodici test rapidi e gratuiti a personale scolastico, studenti e familiari» e chiedono anche di rendere pubblici i dati sulla cui base si tengono gli istituti scolastici chiusi.

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA