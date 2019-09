Agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale, nel pattugliare via Cesare Rosaroll, durante l’espletamento di ordinarie attività di prevenzione della microcriminalità e controllo del territorio, osservavano il particolare comportamento di due persone che, in modo singolarmente guardingo e circospetto, si passavano una busta e poi la occultavano all’interno di una autovettura in sosta. Il controllo di polizia giudiziaria consentiva di rinvenire sia nell’auto che a dosso ai due numerosi documenti (carte d’identità, patenti di guida, permessi di soggiorno), tutti di ottima fattura e che, dai successivi accertamenti, risultavano falsi. I responsabili, poi identificati per M. J. di 54 anni e T. J. di 31 anni, ambedue già pregiudicati per reati di ricettazione, furto e detenzione di documenti e banconote false, venivano tratti in arresto e, a seguito di giudizio direttissimo condannati a due anni e 8 mesi di reclusione.

Giovedì 5 Settembre 2019, 16:53

